Belle sfide e tanto calore per il Campionato Italiano di beach volley a Vasto Marina

Nella bella cornice del Lido Acapulco di Vasto Marina, gremita di pubblico e appassionati, ha preso avvio la tappa abruzzese del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley, trasformando il lungomare Duca degli Abruzzi in un vero palcoscenico di sport e spettacolo con lâ€™organizzazione a cura della grazie alla Beach On di Massimo Di Risio e Giorgio Amorosi.

A gareggiare anche le coppie femminile, unica abruzzese Ã¨ Margherita Tega che gioca in coppia con Jessica Allegretti.

Il torneo tricolore, che andrÃ avanti fino a domenica 24 agosto, prevede un Main Draw a eliminazione diretta con 16 coppie, a cui si sono aggiunte le migliori sei formazioni uscite dalle qualificazioni (24 squadre al via).

In palio un montepremi complessivo di 6mila euro per ciascun tabellone che renderÃ ancora piÃ¹ intensa la corsa verso il titolo.

Grande attesa per i protagonisti abruzzesi, che hanno giÃ regalato emozioni ai tifosi sugli spalti.

Coppie maschili abruzzesi

Ceccoli â€“ Carlucci hanno affrontato la coppia Amorosi â€“ Santucci, con il match terminato 2-0, e confermano la vittoria con un altro 2 â€“ 0 contro Leonelli â€“ Brofiga Franchi.

La coppia Iurisci â€“ Da Costa ha lottato fino al tie-break contro Burgmann â€“ Iervolino, cedendo solo al terzo set.

Sabato entrerÃ in scena anche Manuel Alfieri, protagonista di due trionfi consecutivi in Coppa Italia e vincitore della tappa Gold di Montesilvano: questâ€™anno in coppia con Alex Ranghieri e lo scorso anno insieme a Tiziano Andreatta.

Lâ€™entusiasmo sugli spalti e la bellezza della cornice vastese hanno reso lâ€™inizio della manifestazione ancora piÃ¹ suggestivo, confermando il legame tra la cittÃ e il grande beach volley.

Foto di Antonino Di Pilla