Fabio Falcone e La Banda del Tempo Perso in concerto a San Salvo Marina

Sabato 23 agosto, l’Arena del Mare di San Salvo Marina ospiterà il concerto di Fabio Falcone & La Banda del Tempo Perso, progetto che unisce musica, cultura e spettacolo in un viaggio dentro la grande canzone italiana, reinterpretata con freschezza e con una band formata da musicisti di altissimo livello.

Fabio Falcone, già leader della band La Differenza e oggi stimatissimo cantautore e avvocato (nel mondo della musica), porta in scena un live unico: un repertorio che spazia da Buscaglione, Tenco, Graziani, Bersani, Carboni, Celentano, De Gregori, Pino Daniele, Gino Paoli, Paolo Conte, intrecciato con i suoi brani più famosi e quelli scritti per altri artisti.