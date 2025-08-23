Fabio Falcone e La Banda del Tempo Perso in concerto a San Salvo Marina

Sabato 23 agosto, l’Arena del Mare di San Salvo Marina ospiterà il concerto di Fabio Falcone & La Banda del Tempo Perso, progetto che unisce musica, cultura e spettacolo in un viaggio dentro la grande canzone italiana, reinterpretata con freschezza e con una band formata da musicisti di altissimo livello.
Fabio Falcone, già leader della band La Differenza e oggi stimatissimo cantautore e avvocato (nel mondo della musica), porta in scena un live unico: un repertorio che spazia da Buscaglione, Tenco, Graziani, Bersani, Carboni, Celentano, De Gregori, Pino Daniele, Gino Paoli, Paolo Conte, intrecciato con i suoi brani più famosi e quelli scritti per altri artisti.
La Banda del Tempo Perso.
La formazione è composta da alcuni dei più talentuosi musicisti della cosiddetta “scuola abruzzese”, protagonisti da anni sui palchi nazionali e internazionali al fianco dei più grandi artisti italiani:
Nicola Oliva, già chitarrista di Laura Pausini, Ornella Vanoni, Il Volo, Branduardi e molti altri.
Nicola Di Camillo, bassista di Simona Molinari.
Matteo Di Battista, chitarrista di Max Gazzè e molti altri.
Davide Marcone, batterista di Nada, Antonella Ruggero etc.
Marco Bassi al Piano, eclettico musicista e compositore vastese di estrazione Jazz, che si è occupato della produzione artistica dello spettacolo e della riscrittura di tutti gli arrangiamenti.
Una squadra di fuoriclasse che, insieme a Fabio Falcone, dà vita a un concerto potente, emozionante e allo stesso tempo raffinato, capace di far dialogare epoche e linguaggi musicali diversi.