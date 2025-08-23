Doppio appuntamento con la Ricoclaun a Casalbordino e Vasto

Sarà un inizio settimana intenso il prossimo per la Ricoclaun con eventi a Casalbordino, ospiti della Pro Loco, e Vasto.

Primo appuntamento lunedì 25 agosto alle ore 21 a Casalbordino in Largo del Forte, con l’ultimo evento del ciclo “Dialoghi erranti” della Pro Loco di Casalbordino di quest’estate. Iniziative che hanno animato luoghi diversi del nostro territorio dalla marina al centro storico attirando un pubblico sempre numeroso. Sarà presentato il libro “Ricoclaun: il sorriso che cura” con l’autrice Rosaria Spagnuolo, presidente dell’associazione di clownterapia vastese. Dopo i saluti introduttivi del sindaco Filippo Marinucci con Rosaria Spagnuolo dialogherà la prof.ssa Rosa Lucia Tiberio del direttivo della Pro Loco.

Martedì 26 agosto appuntamento ai Giardini d’Avalos con “Emozioni in festa”. Dalle 18.30 alle 20.00 ci saranno laboratori di clownterapia sensoriale per bambini dai 5 ai 9 anni, prenotazione obbligatoria al numero 3473712722. Alle 20.45 ci sarà lo spettacolo teatrale “Con il naso rosso posso – il sorriso che cura”, regia Annalica Bates Casasanta. La serata si concluderà alle 21.30 con la presentazione del libro “Ricoclaun: il sorriso che cura” con l’autrice Rosaria Spagnuolo e l’assessora alle politiche sociali Anna Bosco. «Sono davvero onorata di essere stata invitata a presentare il libro di Rosaria Spagnuolo “Ricoclaun. Il sorriso che cura. Viaggio nella magia della clownterapia”, un’opera che racconta con delicatezza e profondità la bellezza di un sorriso che può diventare cura e speranza» dichiara Anna Bosco.

Il ricavato delle vendite del libro sarà devoluto alla Ricoclaun per finanziarie progetti dedicati.