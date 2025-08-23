Premio letterario 'CittÃ  di San Salvo', s'impone Milena Palminteri

Si Ã¨ conclusa con grande successo la serata finale della 13Âª edizione del Premio Letterario CittÃ di San Salvo, un evento che ogni anno raccoglie un numero crescente di partecipanti e appassionati della lettura. I romanzi vincitori di questa edizione sono:

Primo classificato: Come lâ€™arancio amaro, Ed. Bompiani di Milena Palminteri.

Secondo classificato: Promettimi che non moriremo, Ed. Rizzoli di Mara Carollo, che ha ottenuto anche il Premio della giuria popolare.

Terzo classificato: Sorelle spaiate, Ed. Giunti di Lucia Esposito.

Protagoniste indiscusse di questi romanzi sono le donne: donne offese, umiliate, ma anche donne forti, tenaci, in cerca di se stesse, immerse in un mondo spesso dominato dagli uomini. Storie che, con un perfetto equilibrio tra delicatezza e realismo, sanno toccare il cuore dei lettori e far riflettere sulla condizione femminile, ma anche sulla lotta quotidiana per la propria dignitÃ e libertÃ .

Durante la serata, lâ€™atmosfera Ã¨ stata arricchita dalla presenza di RocÃ­o MuÃ±oz Morales, che, con la sua eleganza eterea ma anche la sua ironia e intelligenza, ha risposto alle domande dei conduttori Federico Perrotta e Valentina Olla, che hanno saputo guidare la serata con simpatia e ritmo, coinvolgendo il pubblico e creando un clima di grande intrattenimento.

La manifestazione ha visto anche la partecipazione delle autoritÃ locali, come il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, che ha ricordato la lunga e significativa storia del Premio, in grado di rinnovarsi di anno in anno, conquistando sempre piÃ¹ spazio a livello nazionale e anche internazionale. In particolare, il Sindaco ha sottolineato come l'amministrazione comunale creda fermamente nel valore della cultura e nel potere che la lettura ha nel migliorare la nostra societÃ sotto tutti i punti di vista.

Il Vice Presidente della Fondazione BCC della Valle del Trigno, Pasqualino Onofrillo, ha aggiunto: "Sostenere eventi come il Premio Letterario CittÃ di San Salvo significa investire in crescita culturale e sociale, non solo per il nostro territorio, ma per l'intero panorama culturale nazionale".

Maria Travaglini, presidente del Premio e consigliera delegata alla Cultura, ha voluto condividere la sua visione sulla manifestazione: "Ogni anno la qualitÃ del Premio cresce sempre di piÃ¹. PiÃ¹ di 50 libri e proposte sono arrivate in gara, e sono tutti romanzi che vantano il supporto delle migliori case editrici. Il Premio si sta ritagliando uno spazio sempre piÃ¹ importante, non solo a livello nazionale, ma anche allâ€™estero. Ãˆ un segno del nostro impegno costante e della passione che mettiamo nella promozione della lettura e della cultura, come strumento di crescita personale e collettiva".

La serata ha anche visto il plauso alla direttrice artistica Angela Strippoli, a tutto il lavoro svolto dal Direttivo del Premio, che ha saputo coniugare cultura e intrattenimento, e alle giurie, cuore pulsante della manifestazione, che con passione e attenzione hanno selezionato i romanzi vincitori, cogliendo le sfumature e la bellezza di ciascuna storia.

Il Premio Letterario CittÃ di San Salvo si conferma dunque come uno degli appuntamenti culturali piÃ¹ attesi e significativi, capace di portare alla luce voci e storie che arricchiscono il panorama letterario contemporaneo.

Foto Comune di San Salvo e Antonino Vicoli