Campionato Italiano Assoluto di beach volley, ultima giornata di gare a Vasto Marina

Una seconda avvincente giornata di spettacolo con il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley ha animato, sabato 23 agosto, la splendida cornice del Lido Acapulco di Vasto Marina.

Dopo la prima di 22, dedicata alle qualifiche al main draw con le coppie in gara a contendersi gli ultimi posti disponibili nel tabellone principale, la giornata di sabato Ã¨ stata interamente riservata alla fase a gironi, con tutte le sfide preliminari e gli ottavi di finale.

A gareggiare tra le coppie femminile, lâ€™unica abruzzese Ã¨ stata Margherita Tega, in coppia con Jessica Allegretti, che si Ã¨ fermata nella sfida con Sara Franzoni ed Eleonora Gili.

Avanza lâ€™Abruzzo nel maschile con Edgardo Ceccoli in coppia con Alessandro Carucci che sfideranno Manuel Alfieri e Alex Ranghieri.

In scena Manuel Alfieri, protagonista di due trionfi consecutivi in Coppa Italia e vincitore della tappa Gold di Montesilvano, questâ€™anno in coppia con il pallavolista olimpionico Alex Ranghieri.

Grande attesa per tutti i protagonisti, che hanno giÃ regalato emozioni ai tifosi sugli spalti arrivati a Vasto Marina.

â€œLâ€™entusiasmo sugli spalti e la bellezza della cornice vastese â€“ sottolineano gli organizzatori della Beach On, capitanati da Giorgio Amorosi e Massimo Di Risio â€“ hanno reso questâ€™anno la manifestazione ancora piÃ¹ suggestiva, confermando il legame tra la cittÃ e il grande beach volleyâ€œ.