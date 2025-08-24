Coppa Italia di Eccellenza e Promozione, tempo di debutti

Tempo di debutti per tante squadre di Eccellenza e Promozione abruzzese con le gare del tabellone di Coppa Italia di categoria.
Dopo l’“antipasto” di mercoledì scorso con le sfide iniziali dei due triangolari nel calendario (San Salvo-Sambuceto 1-0 e Penne-Folgore Delfino Curi Pescara 0-2) spazio alle sfide di andata del turno numero 1 della competizione regionale.
Di seguito le partite in programma per la Coppa di Eccellenza nel pomeriggio di domenica 24 agosto (ore 16,30): Renato Curi Angolana-Fucense Trasacco, Bacigalupo Vasto Marina-Santegidiese, Lanciano FC-Montorio 88, Pro Vasto-Mosciano, Virtus Cupello-Ovidiana Sulmona, Pianella 2012-Celano, Torrese-Penne e Sambuceto-Pontevomano. Riposano: Folgore Delfino Curi Pescara e San Salvo.
Domenica 31 il ritorno e l’aggiunta delle sfide Folgore Delfino Curi Pescara-Torrese e Pontevomano-San Salvo per i due triangolari.
Per la Coppa Italia di Promozione spiccano i confronti del girone B San Vito ’83-Union Fossacesia, New Città di Chieti-Real Casale, Atessa-Rapino Maiella e Roccaspinalveti-Virtus Castel Frentano.