Nuovo terminal bus nell'area di via Montegrappa a San Salvo, arrivano i finanziamenti

Attraverso una nota stampa il Comune di San Salvo esprime grande soddisfazione per la notizia del finanziamento dell’intervento di riqualificazione dell’area dell’ex parcheggio di Via Montegrappa.

"Grazie alla Giunta Regionale e al Presidente Marsilio - vi si legge -, si può portare a compimento un obiettivo che già dal 2013 era nell’agenda dell’amministrazione Magnacca e poi De Nicolis.

Con l’approvazione della graduatoria provvisoria del Bando per la rigenerazione urbana – Linea B - San Salvo risulta ammessa a finanziamento per la realizzazione del nuovo terminal bus nell’area di via Montegrappa, per un importo complessivo fra fondi regionali e comunali di euro 1.900.000, potendo così trasformare un luogo rimasto per anni privo di reale funzione pubblica, ed anzi oggetto di atti vandalici e fonte di grande insicurezza per i cittadini.

Grazie al lavoro condiviso con l’assessore regionale Tiziana Magnacca, la città è riuscita a portare a casa un risultato atteso da tempo, ponendo finalmente rimedio al vulnus urbanistico e sociale che aveva caratterizzato quel quartiere. L’attuale parcheggio, mai realmente utilizzato e respinto dalla comunità, sarà sostituito da un’infrastruttura moderna, utile e funzionale per cittadini, studenti e lavoratori, restituendo all’area una vocazione coerente con l’interesse collettivo".

“Con questo progetto inizia un nuovo percorso amministrativo che guarda al futuro della mobilità e della qualità urbana, valorizzando uno spazio importante della città e continuando quel processo di modernizzazione della stessa che si accompagna all’obiettivo di rendere San Salvo anche più funzionale alle esigenze dei cittadini e al decoro estetico. L’amministrazione De Nicolis porterà a compimento l’intervento chiudendo una questione annosa” ha sottolineato l'assessore regionale e presidente del Consiglio comunale Tiziana Magnacca.

Il sindaco Emanuela De Nicolis ha dichiarato: “Questo risultato rappresenta un segnale concreto di come la collaborazione istituzionale possa generare benefici reali per la comunità. Abbiamo trasformato una criticità in un’opportunità, restituendo al quartiere un ruolo centrale e funzionale. Il terminal bus sarà un servizio per tutti, capace di coniugare mobilità, sostenibilità e rigenerazione urbana”.