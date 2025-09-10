Giovanna Di Sario vince la prima edizione del Concorso fotografico “Conchiglie, custodi di storie”

Si è svolta nella nuova sede dell’Associazione La Conchiglia in Santa Maria del Sabato Santo la premiazione del Concorso fotografico “Conchiglie, custodi di storie”, alla sua prima edizione.

Un momento di convivialità che è stata anche occasione per conoscere personalmente alcuni dei partecipanti alla gara. Il concorso, lo ricordiamo, si è svolto sul canale Facebook dell’associazione, attraverso un passaparola alla conquista del numero più alto di like per ciascuna foto.

Tutte le immagini hanno saputo esprimere il personale punto di vista dell’artista in relazione al tema indicato e possiamo dirci molto contenti per l’esito raggiunto anche se il numero di partecipanti non è stato altissimo. I concorrenti che hanno preso parte all’iniziativa sono stati Maria Teresa Del Gesso con Rappresentazione simbolica Associazione Conchiglia, Michela Clissa con Cuori d’estate, Silvana Corsi con Tra luce e sabbia, Roberta Baboro con Ti cerco ma non ti trovo, Francesca Bozzi con Fiabe di conchiglie, Riccardo Biondi con Risveglio, Tania Naccarelli con Pensieri di fine estate, Tonino Bozzi con Ancora insieme, Mayya Khrolovich con Sognando il mare e Giovanna Di Sario con Connessione sottomarina, foto quest’ultima, che ha ottenuto il maggior numero di like.

Il premio donato alla vincitrice è una scultura realizzata dall’artista termolese Sebastiano Bucci: “L’idea era di realizzare un conchiglia che avesse al suo interno una superficie riflettente, una sorta di specchio all’interno del quale la persona con la sua storia personale e i suoi vissuti potesse ritrovarsi, in linea con il tema del concorso”.

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del premio, chi ha lavorato dietro le quinte, chi ci ha supportato pubblicizzando l’iniziativa, chi fattivamente ne ha preso parte condividendo degli scatti che hanno un valore intimo e personale. Ricordiamo infine che sui nostri canali Facebook e Instagram e sul nostro sito laconchigliavasto.it è possibile seguire le numerose iniziative di supporto alle persone oncologiche, perché anche dietro un evento leggero come il concorso fotografico si cela sempre la nostra mission, cioè valorizzare e supportare la persona durante e dopo la malattia, perché solo insieme si può!