"Amo il mio sogno", presentazione del libro di Primiano Biscotti

Domenica 14 settembre, con il patrocinio del Comune di Vasto, presso i Giardini di Palazzo d’Avalos alle ore 17:30, si terrà la presentazione del libro di poesie “Amo il mio sogno” (Carabba, 2025) di Primiano Biscotti, sindacalista della FIM-CISL e Presidente del Comitato Regionale INPS Abruzzo.

A moderare l’evento sarà Nicolò Crognale, le letture saranno a cura di Simona Cieri e Rosida Funaro, gli intermezzi musicali a cura di Paride Romilio. Interverranno anche Antonio Spadano, consigliere della Editrice Carabba, Francesco Menna, sindaco di Vasto, e Nicola Della Gatta, assessore alla Cultura e al Turismo.

In caso di pioggia, l’evento si terrà presso la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos.