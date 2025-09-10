“Caro amico… con il cuore si può!”, il ricordo di Sandro Bronzo con la Corale Warm Up

Domenica 14 settembre, alle ore 18:30, nella cornice elegante e suggestiva del Teatro Rossetti di Vasto, la Corale Pop Warm Up presenterà lo spettacolo “Caro amico… con il cuore si può!”.



L’evento, a un anno esatto dalla scomparsa del maestro Alessandro Bronzo, fondatore della formazione canora vastese e figura amatissima in città per la sua instancabile passione e dedizione alla musica, sarà un omaggio alla sua memoria.

Il ricordo di “Sandro” prenderà forma attraverso un percorso musicale che ripercorrerà alcune tappe significative della sua vita, accompagnato da brani simbolici legati alla sua persona e al suo impegno artistico.



«Sarà certamente una serata carica di emozioni e di significati profondi – sottolinea Marta Bronzo, figlia di Alessandro e presidente dell’Associazione Warm Up - È un omaggio che la corale e io desideriamo dedicare a una persona autentica, appassionata e amata, che ha saputo lasciare in ciascuno di noi un tesoro prezioso e un messaggio da custodire e portare avanti con impegno e determinazione.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza vastese e non solo: a chi ha avuto la fortuna di conoscere papà e di stargli accanto, ma anche a chi, pur non avendolo incontrato, potrà essere ispirato dal lascito umano e artistico che ci ha donato».



L’ingresso all'evento è gratuito.





