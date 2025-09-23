Pescatori di frodo a Punta Penna, controlli congiunti di Polizia e Guardia Costiera e sanzioni

A dimostrazione della fattiva collaborazione e scambio di informazioni tra le Forze di Polizia operanti sul territorio di Vasto, nella giornata di ieri nelle prime ore diurne la Polizia di Stato e la Guardia Costiera procedevano allâ€™individuazione in mare di due sub intenti allâ€™attivitÃ di pesca di frodo.

I due abusivi pescatori, provenienti da una regione limitrofa che erano stati giÃ fermati e sanzionati dalla Guardia di Finanza nel mese di luglio, inizialmente tentavano una fuga nascondendosi tra i frangiflutti del porto di Vasto. Successivamente venivano intercettati tramite la collaborazione di un segnalante, che permetteva di individuare i due pescatori di frodo, cosicchÃ© si procedeva allâ€™identificazione e alla verbalizzazione degli stessi, elevando una sanzione amministrativa per un importo complessivo di 1000â‚¬ a ciascun pescatore con il previsto sequestro dellâ€™attrezzatura sportiva utilizzata per tale attivitÃ di frodo.

"Si coglie lâ€™occasione - si legge in una nota dell'Ufficio Circondariale Marittimo - per richiamare lâ€™attenzione di coloro che si accingono ad acquistare prodotti ittici a verificare lâ€™etichettatura del pescato, obbligatoria, che permette allâ€™acquirente di conoscere le necessarie informazioni sul prodotto, tra le quali se si tratta di fresco o congelato, la zona ed il metodo di cattura, diffidando da ogni altra forma di vendita che potrebbe essere dannosa a seguito di consumo umano.