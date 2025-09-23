Partecipa a IlTrigno.net

NicolÃ² Cavuoti a segno in Coppa Italia, primo gol su azione con il Cagliari

redazione
Sport
Gioia del primo gol su azione messo a segno con la prima squadra del Cagliari per NicolÃ² Cavuoti.

Il giovane vastese, classe 2003, Ã¨ stato schierato titolare da mister Fabio Pisacane nella sfida di Coppa Italia che il club rossoblÃ¹ ha giocato contro il Frosinone. Punteggio finale 4-1 a favore dei sardi, con la firma di Cavuoti sullâ€™ultima rete realizzata, sfruttando un assist di Sebastiano Esposito. Per lui posizione da mezzala di sinistra nel 4-3-1-2 disegnato dallâ€™allenatore.

Cavuoti era giÃ  stato protagonista nel precedente turno, trasformando il rigore decisivo che ha dato la qualificazione al Cagliari contro la Virtus Entella. Nella prossima sfida della competizione tricolore, per i quarti di finale, la compagine di Pisacane giocherÃ  in trasferta contro il Napoli di Antonio Conte.

Altre soddisfazioni di Coppa, insomma, per NicolÃ² Cavuoti in attesa dellâ€™auspicato debutto in Serie A.

Foto social Cagliari Calcio â€“ Nellâ€™immagine in evidenza Cavuoti, a destra, assieme allâ€™attaccante Borrelli, anche lui a bersaglio contro il Frosinone

