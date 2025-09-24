Trignina, sindaci e istituzioni uniti per un documento congiunto

La sicurezza della ss650 Trignina Ã¨ tornata al centro dellâ€™attenzione politica e amministrativa. Lâ€™arteria, fondamentale per i collegamenti tra piÃ¹ regioni, necessita di interventi radicali in grado di garantire sicurezza a cittadini e imprese. Con il coordinamento degli assessori Tiziana Magnacca per lâ€™Abruzzo e Andrea Di Lucente per il Molise, Ã¨ stata sollecitata al ministero competente unâ€™azione incisiva e definitiva.

Prima dellâ€™appuntamento istituzionale previsto a Roma, i sindaci dei territori attraversati dalla Trignina hanno deciso di incontrarsi per elaborare un piano condiviso. Lâ€™obiettivo Ã¨ arrivare al ministero con una posizione unitaria e un documento congiunto che raccolga tutte le criticitÃ riscontrate lungo il tracciato. Unâ€™iniziativa sostenuta anche dalle camere di commercio di Abruzzo, Molise, Campania e Lazio, che hanno confermato la loro disponibilitÃ a dare voce al tessuto economico e produttivo locale.

Lâ€™azione congiunta di amministratori e rappresentanti economici vuole trasmettere un messaggio chiaro: la ss650 non puÃ² piÃ¹ attendere risposte parziali. Serve un intervento strutturato e risolutivo, capace di restituire affidabilitÃ a unâ€™infrastruttura considerata strategica per i collegamenti interregionali.

Servizio e video di Ercole d'Ercole