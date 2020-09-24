L’Abruzzo conquista il Giappone

La JTB, Japan Travel Bureau, il più grande operatore turistico giapponese e tra i principali player mondiali del settore dei viaggi, è arrivato in Abruzzo ed è impegnato in un educational tour, organizzato dalla Camera di commercio Chieti Pescara.

Cultura, esperienze autentiche, natura ed enogastronomia: il programma prevede visite in alcune tra le località più rappresentative e identitarie del territorio tra cui Campo Imperatore, Castel del Monte, Santo Stefano di Sessanio, L’Aquila, Sulmona, Pescocostanzo, Scanno, Vasto e la Costa dei Trabocchi.

L’iniziativa nasce a seguito della missione istituzionale condotta a Tokyo lo scorso marzo da una delegazione capitanata dall’ente di Chieti Pescara nel corso della quale i vertici camerali hanno incontrato la JTB, riscontrando un forte interesse ad inserire l’Abruzzo nei pacchetti turistici dedicati al mercato giapponese. Un risultato che fa ben sperare viste le caratteristiche di un mercato particolarmente attento ed alto-spendente.

Si esprime così il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever: “L’arrivo in Abruzzo di JTB, leader assoluto del turismo giapponese, rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro territorio. I turisti giapponesi sono particolarmente sensibili alla qualità, all’autenticità e alla dimensione culturale dei viaggi: valori che l’Abruzzo è in grado di esprimere appieno. Con questa iniziativa poniamo le basi per rafforzare la nostra presenza sui mercati internazionali e attrarre un turismo di fascia medio-alta, con ricadute positive per le comunità e per le imprese locali.”

Il progetto è realizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo e con la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, in un’ottica di sinergia istituzionale e promozione integrata dell’intero territorio regionale.

Dopo avere toccato le tappe più rappresentative dei territori di L’Aquila e Chieti, la delegazione sarà impegnata mercoledì 24 settembre, a partire dalle 11:30, in Camera di commercio a Pescara, in un fitto programma di incontri B2B con gli operatori turistici del territorio.



