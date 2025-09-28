Sulmona, maxi sequestro di droga e denaro: arrestato un uomo

La Guardia di Finanza di Sulmona ha inferto un duro colpo al mercato locale dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Compagnia, diretti dal capitano Cecilia Tangredi, hanno tratto in arresto un soggetto di nazionalitÃ italiana, giÃ noto alle forze dellâ€™ordine, colto in flagranza di reato.

Lâ€™operazione Ã¨ scattata quando lâ€™uomo Ã¨ stato notato mentre usciva da un magazzino apparentemente abbandonato, situato in una zona periferica della cittÃ . Il comportamento sospetto ha spinto i finanzieri a fermarlo e a procedere con un controllo immediato.

La perquisizione personale e locale ha permesso di rinvenire circa 540 grammi di cocaina, giÃ suddivisa e pronta allo spaccio, e 200 grammi di hashish. Allâ€™interno di una borsa, gli investigatori hanno scoperto inoltre 236 mila euro in contanti, suddivisi in mazzette di piccolo taglio.

Nel deposito erano custoditi anche bilancini, materiale per il confezionamento delle dosi, un coltello a lama pieghevole e un tirapugni. Ulteriori verifiche eseguite presso lâ€™abitazione del fermato hanno portato al sequestro di altra sostanza stupefacente e di un bilancino di precisione.

Secondo le stime, la droga sequestrata avrebbe fruttato oltre 120 mila euro se immessa sul mercato locale. Tutto il materiale rinvenuto Ã¨ stato sottoposto a sequestro.

La Procura della Repubblica di Sulmona ha disposto lâ€™arresto dellâ€™uomo e il suo trasferimento presso la casa circondariale di Avezzano, in attesa dellâ€™udienza di convalida. Resta fermo il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Lâ€™operazione rappresenta un risultato significativo nellâ€™azione di contrasto al traffico di stupefacenti nella Valle Peligna, che rientra in un piano piÃ¹ ampio di rafforzamento del controllo del territorio deciso in seno al comitato provinciale per lâ€™ordine e la sicurezza pubblica.

