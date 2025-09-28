San Salvo al centro della formazione nazionale sulla comunicazione in emergenza

San Salvo si Ã¨ trasformata in un punto di riferimento nazionale ospitando lâ€™Esertraining promosso dalla Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizenâ€™s Band. La cittÃ ha accolto volontari provenienti da diverse regioni italiane, impegnati in attivitÃ formative sulle telecomunicazioni e sui sistemi informatici, strumenti decisivi per garantire comunicazioni efficaci durante le emergenze.

Il programma ha previsto simulazioni di scenari operativi, esercitazioni pratiche e sessioni di approfondimento tecnico su apparati radio, reti dati e soluzioni digitali. Un percorso che ha permesso di accrescere le competenze dei volontari e di rafforzare la prontezza operativa delle squadre di protezione civile, con San Salvo al centro di unâ€™esperienza formativa di alto livello.

Lâ€™iniziativa, sostenuta dal Dipartimento di Protezione Civile, ha ricevuto attenzione e riconoscimento anche dalle istituzioni regionali e locali. La presenza di amministratori e rappresentanti del territorio ha confermato come San Salvo sia sempre piÃ¹ protagonista di eventi capaci di unire innovazione, preparazione e responsabilitÃ sociale.

Per alcuni giorni la cittÃ adriatica si Ã¨ trasformata in un vero hub tecnologico del volontariato. Unâ€™esperienza che ha rafforzato lo spirito di squadra, ha dato visibilitÃ al ruolo strategico di San Salvo e ha messo al centro un messaggio chiaro: formazione e collaborazione sono la base per garantire sicurezza e fiducia ai cittadini.

Servizio di Ercole d'Ercoe