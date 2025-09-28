San Salvo Marina, volontari e istituzioni insieme per l’ambiente

“Un impegno e un’attenzione costante oggi, per avere ancora un Pianeta domani.” È stato questo lo slogan che ha accompagnato l’iniziativa di Plastic Free a San Salvo Marina. I volontari si sono ritrovati all’Arena del Mare, sul litorale di San Salvo Marina, per dare vita a una giornata dedicata all’ambiente e al rispetto del territorio.

Armati di guanti e sacchi, hanno ripulito un ampio tratto di spiaggia raccogliendo i rifiuti abbandonati, spesso frutto di comportamenti incivili che danneggiano non solo il paesaggio, ma anche l’ecosistema marino. Un gesto concreto che dimostra come, attraverso la collaborazione e la responsabilità collettiva, sia possibile ottenere risultati significativi per il bene comune.

San Salvo da tempo si distingue per la sensibilità ambientale e per il sostegno ad azioni di educazione civica. Anche in questa occasione, l’amministrazione comunale ha voluto essere presente con l’assessore Tony Faga, che ha affiancato i volontari durante le operazioni di raccolta, sottolineando l’importanza di promuovere una cultura del rispetto e di sostenere iniziative che coniughino consapevolezza e partecipazione.

La giornata è stata anche un’occasione di sensibilizzazione per i cittadini e per i più giovani, chiamati a riflettere sull’impatto che ogni gesto quotidiano può avere sul futuro del territorio. Plastic Free, attraverso eventi come questo, intende diffondere un messaggio semplice ma fondamentale: ridurre i rifiuti, rispettare l’ambiente e agire insieme per costruire comunità più sostenibili.

Un piccolo ma significativo contributo che conferma il ruolo di San Salvo come protagonista attiva nella salvaguardia del proprio patrimonio naturale, trasformando la cura della spiaggia in un esempio di responsabilità condivisa.

Servizio di Ercole d'Ercole