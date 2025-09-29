Incidente a Montenero di Bisaccia, lutto cittadino per la morte di Ilaria Forgione

Il sindaco Simona Contucci e l’Amministrazione Comunale di Monenero di Bisaccia esprimono il più sincero sentimento di cordoglio e la più profonda vicinanza alla famiglia Forgione, per la scomparsa della giovane Ilaria e della piccola vita che portava in grembo, avvenuta nel pomeriggio di ieri in un fatale incidente stradale.

“La nostra comunità ha vissuto con incredulità e turbamento la notizia del grave incidente occorso ieri a Ilaria; sono stati momenti difficili, carichi di dolore e umana difficoltà di accettazione per quanto accaduto.

Una vita che si spegne, nel giorno in cui dovrebbe essere festeggiata, è davvero difficile da accettare.

In circostanze come queste, nelle quali ogni parola può apparire superflua, vogliamo ribadire la nostra profonda e sincera vicinanza a tutti i congiunti di Ilaria, unendoci all’abbraccio rispettoso e amorevole di tutta la nostra comunità.

In accordo con la famiglia Forgione, abbiamo deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno delle esequie”.