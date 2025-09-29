San Salvo, in Consiglio Comunale si discute di bullismo

Bullismo e cyberbullismo sono stati al centro del dibattito in Consiglio Comunale a San Salvo. La mozione presentata dalle consigliere di minoranza Emanuela Tascone e Michela Torricella ha offerto lâ€™occasione per un confronto ampio e costruttivo.

La consigliera Maria Travaglini ha ricordato alcune delle attivitÃ avviate dal Comune negli anni passati, tra cui progetti con le scuole, sportelli di ascolto per ragazzi e famiglie, percorsi formativi e iniziative di sensibilizzazione sulla legalitÃ .

A sottolineare lâ€™impegno attuale Ã¨ stato lâ€™assessore alle Politiche sociali Gianmarco Travaglini, che ha rimarcato lâ€™importanza di sostenere i giovani e le famiglie con strumenti concreti, lavorando in sinergia con scuole e associazioni del territorio.

Dal dibattito Ã¨ emersa anche una voce critica, con il consigliere ArgirÃ² che ha invitato a concentrarsi su temi come bilancio e urbanistica. Una posizione che non ha trovato condivisione nella maggioranza, che ha ribadito la centralitÃ del sociale, considerato il vero investimento per il futuro della cittÃ e per la coesione del tessuto comunitario.

Servizio Ercole d'Ercole