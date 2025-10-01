De Nicolis sul commissario ad acta per il Prg: "Non esiste alcuna zona d'ombra"

Nota del sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, sulla questione della nomina di un commissario ad acta per l'approvazione del Piano Regolatore Generale.

"Dopo gli ultimi comunicati diffusi da alcuni consiglieri di opposizione, Ã¨ necessario ristabilire la veritÃ dei fatti e respingere ogni tentativo di mistificazione politica.

In Consiglio comunale Ã¨ stato chiarito che tutti i consiglieri di maggioranza hanno adempiuto agli obblighi di trasparenza, depositando nei termini le dichiarazioni patrimoniali e le ricostruzioni dei rapporti di parentela fino al quarto grado, come previsto dalla legge e come richiesto dagli uffici competenti. Non esiste alcuna zona dâ€™ombra, tantâ€™Ã¨ che le tavole sulla trasparenza sono pubbliche: le eventuali mancanze hanno riguardato esclusivamente alcuni esponenti della minoranza, che non hanno completato o integrato la documentazione prevista, nonostante i reiterati solleciti.

Per quale ragione non hanno affatto prodotto o prodotto solo in maniera parziale la situazione fondiaria propria e della propria famiglia entro il quarto grado? Per mancanza di rispetto e del dovere di trasparenza verso i cittadini o perchÃ© avevano ben altro da tacere?

Dubbio lecito se si parte dal presupposto che occorre dichiarare la vera situazione patrimoniale per poter lasciare i cittadini liberi di capire chi Ã¨ in condizioni di conflitto verso eventuali attribuzioni del piano regolatore e chi no.

Ãˆ un fatto grave che consiglieri comunali, cioÃ¨ amministratori pubblici, non rispettino i propri doveri in materia di trasparenza e pubblicitÃ , doveri che discendono da principi fondamentali del diritto amministrativo.

Il comportamento di una parte dellâ€™opposizione dimostra chiaramente lâ€™intento di boicottare e paralizzare lâ€™iter avviato per portare allâ€™adozione il Piano Regolatore Generale, lo strumento urbanistico piÃ¹ importante per il futuro di San Salvo. Chi abbandona lâ€™aula e costruisce polemiche pretestuose non difende la democrazia: cerca solo di impedire che la CittÃ possa finalmente dotarsi di una pianificazione moderna e adeguata ai tempi.

Lâ€™attivazione della procedura per la nomina di un Commissario ad acta non Ã¨ una scorciatoia, come qualcuno vuol far credere, nÃ© un modo per favorire qualcuno come Ã¨ stato addirittura insinuato, ma uno strumento previsto dalla legge proprio per evitare che divisioni, inadempienze e/o incompatibilitÃ blocchino atti fondamentali. La scelta di chiedere alla Regione di nominare un Commissario Ã¨ stata presa nel rispetto delle norme e nellâ€™esclusivo interesse della CittÃ .

A chi oggi minaccia accessi agli atti rispondiamo con chiarezza: li faccia pure. Saremo noi stessi a fornire ogni documento richiesto perchÃ© non abbiamo nulla da nascondere (come evidenziano le tavole della trasparenza pubbliche ed inviate ai consiglieri prima del consiglio comunale). Anzi dallâ€™accesso troverete una sorpresa: che tutti i consiglieri di maggioranza hanno adempiuto ai propri doveri di trasparenza, a differenza proprio di chi parla di lesione della democrazia!

Chi diffonde notizie false, alimenta sospetti e abbandona lâ€™aula per paralizzare i lavori si assume davanti ai cittadini la responsabilitÃ di rallentare ancora una volta scelte cruciali per il futuro di San Salvo. Noi continueremo a lavorare con trasparenza, rispetto della legge e spirito di servizio, senza farci trascinare nelle polemiche sterili di chi prova solo a bloccare il progresso della CittÃ per tornaconto politico e personale, anteponendo l'interesse privato all'interesse pubblico".