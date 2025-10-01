San Michele a Vasto: cinque giorni di fede, cultura e spettacolo che hanno unito la cittÃ 

Cinque giornate dense di appuntamenti hanno scandito il ritmo della cittÃ di Vasto, che per il Patrono San Michele si Ã¨ trasformata in un luogo di incontro e condivisione, capace di coniugare la devozione con momenti di cultura e spettacolo.

Esito piÃ¹ che positivo per questa edizione, che ha visto una partecipazione straordinaria, non solo da parte dei cittadini vastesi, ma anche di tanti visitatori giunti dai centri vicini. Le celebrazioni religiose, curate con grande attenzione, hanno rappresentato il cuore della festa, testimoniando la profonda fede che lega la comunitÃ al proprio Patrono. Accanto a esse, si sono alternati eventi culturali, concerti, mostre, attivitÃ per le famiglie e il conferimento di premi a personalitÃ meritevoli, segni concreti dellâ€™orgoglio e della vitalitÃ di una cittÃ che non dimentica le proprie radici ma sa anche rinnovarsi.

Il culmine Ã¨ stato raggiunto con il grande concerto dei Nomadi, un evento che ha trasformato Piazza Rossetti in un mare di persone, unite dallâ€™emozione e dallâ€™energia della musica. Un abbraccio collettivo che ha coinvolto intere generazioni, dai piÃ¹ giovani ai meno giovani, dimostrando ancora una volta come la musica sia un linguaggio universale capace di unire.

E come da tradizione, a chiudere i festeggiamenti, il cielo di Vasto si Ã¨ illuminato con lâ€™atteso spettacolo dei fuochi pirotecnici. Un tripudio di luci e colori che ha fatto alzare lo sguardo a migliaia di persone, con quel senso di meraviglia che accompagna da sempre questo momento e che rinnova, anno dopo anno, il legame profondo della comunitÃ con il suo Santo Patrono.

San Michele a Vasto non Ã¨ stata solo una ricorrenza religiosa o un appuntamento mondano: Ã¨ stata lâ€™occasione per rinsaldare il senso di appartenenza, per riaffermare lâ€™identitÃ di una cittÃ che, tra fede e cultura, guarda con orgoglio al proprio futuro.

Servizio di Ercole d'Ercole