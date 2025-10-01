L'ultimo saluto a Rosario Di Palma. Dal palco dei Nomadi l'abbraccio alla famiglia

Celebrati nella Chiesa di San Marco, a Vasto, i funerali di Rosario Di Palma, il 51enne originario di Guardiabruna e residente a Vasto, vittima di un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 23 settembre alla Prima Eastern, azienda di Torino di Sangro.
In tanti hanno voluto stringersi alla famiglia, colpita da una dolorosa e tragica perdita.
Ieri sera, dal palco di piazza Rossetti, prima dell'esecuzione dello struggente brano strumentale â€˜Suoniâ€™, un abbraccio ai suoi cari era stato pubblicamente rivolto dai Nomadi nel corso del concerto conclusivo per gli appuntamenti patronali di San Michele Arcangelo.
Tra i presenti al rito funebre gli amici del Club Ducati.