Addio a Giuseppe Adolfo De Cecco

Il Gruppo De Cecco annuncia con profondo dolore la scomparsa di Giuseppe Adolfo De Cecco, 75 anni, Amministratore e Presidente della societÃ Molino e Pastificio De Cecco, da oltre trentâ€™anni figura centrale nella storia e nella crescita della nostra azienda.

Per onorarne la memoria e il contributo straordinario che ha dato allâ€™impresa e al territorio, il Gruppo ha deciso di sospendere tutte le attivitÃ a partire da oggi e per lâ€™intera giornata di domani.

Alla famiglia De Cecco vanno le piÃ¹ sentite condoglianze da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunitÃ e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda.

F.LLI DE CECCO DI FILIPPO

FARA SAN MARTINO S.p.A.