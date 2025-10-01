Nuovo Ospedale di Vasto, la Asl: "Progetto promosso"

E’ arrivato. E da il via libera alle fasi successive della procedura per il bando di gara. L’atteso parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul progetto del nuovo Ospedale di Vasto è stato notificato ieri sera alla Direzione Asl, che ha acquisito il corposo documento nel quale vengono presi in esame tutti gli elaborati contenuti nel progetto. La Sezione ha espresso parere favorevole all’unanimità, formulando nel contempo una serie di raccomandazioni e prescrizioni. Tali indicazioni, pur dovendo essere tenute in adeguata considerazione, non precludono l’avanzamento delle successive fasi procedurali.

Com’è noto, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato in materia, è chiamato a esprimersi su progetti di opere di particolare importanza, complessità o rilevanza, come nel caso del nuovo ospedale di Vasto, del quale ha valutato il progetto di fattibilità tecnico-economico rafforzato presentato dalla Asl dopo aver ricevuto la validazione degli organismi accreditati di controllo. E’ prassi, infatti, che per le opere pubbliche di importo superiore a 50 milioni il progetto debba essere verificato da un soggetto terzo al fine di accertarne la conformità alle esigenze della stazione appaltante e alla normativa vigente.

“Questo parere, molto atteso, ci permette di andare avanti spediti verso l’appalto integrato - sottolinea il Direttore generale della Asl Mauro Palmieri - . che mette a bando la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera. Oggi stesso sarà trasmesso il documento del Consiglio Superiore Lavori Pubblici allo studio professionale che ha redatto il Piano di fattibilità tecnico-economico rafforzato, nel quale devono essere integrate le prescrizioni ricevute. Penso sia ragionevole stimare in un mese il tempo necessario per la pubblicazione della gara, a cui seguirà una manifestazione di interesse per selezionare i componenti della Commissione che dovrà valutare le offerte. Non mi spingo oltre a indicare gli step successivi, ma non ho timore a esprimere una certezza: per il nuovo ospedale di Vasto questa è la volta buona e l’opera vedrà la luce”.

Come si ricorderà, c’è in ballo un investimento di 149 milioni, per realizzare un presidio da 239 posti letto.

Per la prossima settimana, intanto, è previsto un incontro del Direttore generale con il Sindaco di Vasto, entrambi supportati dai rispettivi uffici tecnici, per una verifica dello stato di avanzamento dell’intesa sulle opere di urbanizzazione che interessano l’area di costruzione del futuro “San Pio”.

Nella foto l'elaborazione progettuale del nuovo Ospedale