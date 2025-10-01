Primo giorno senza personale ausiliario alla Asl Lanciano Vasto Chieti: disservizi immediati

Â«Oggi Ã¨ il primo giorno senza personale ausiliario allâ€™interno della Asl Lanciano Vasto Chieti e giÃ si registrano le prime difficoltÃ operative, in particolare nellâ€™approvvigionamento dei farmaci ai reparti e nel rifornimento del materiale di magazzino. CiÃ² che avevamo denunciato da tempo si sta purtroppo verificando: la direzione strategica si Ã¨ preoccupata di tagliare il servizio, ma non ha mai proposto una soluzione alternativa credibile, scaricando ancora una volta i disagi sul personale sanitario e sui cittadiniÂ».

Lo dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Francesco Taglieri, che ricostruisce la vicenda: Â«Questa Ã¨ solo lâ€™ultima tappa di un percorso di smantellamento: prima la riduzione delle ore di lavoro, poi i licenziamenti annunciati, ora la cancellazione di un servizio essenziale senza alcuna pianificazione sostitutiva. Il risultato Ã¨ che 53 lavoratori vengono lasciati a casa o demansionati, mentre dentro gli ospedali si crea il caos organizzativo. A pagare dazio sono i dipendenti che da anni svolgono mansioni fondamentali per il buon funzionamento della sanitÃ e i cittadini che vedono peggiorare la qualitÃ dei serviziÂ».

Taglieri punta il dito contro le responsabilitÃ politiche: Â«La veritÃ Ã¨ che Marsilio e lâ€™assessore VerÃ¬ hanno deciso scientemente di sacrificare il personale e i servizi sullâ€™altare del disavanzo sanitario, frutto di anni di cattiva gestione. Ancora una volta, a pagare sono i lavoratori, che vengono umiliati con stipendi da fame e licenziamenti, e i cittadini, che subiscono tagli e disservizi. Una Regione che non sa tutelare nÃ© i propri dipendenti nÃ© la salute pubblica Ã¨ una Regione che ha fallito. Ed Ã¨ sotto gli occhi di tuttiÂ».

Il capogruppo M5S annuncia nuove iniziative istituzionali: Â«PorterÃ² questa vicenda in Consiglio regionale per chiedere conto a chi governa dellâ€™ennesimo atto di irresponsabilitÃ . Non ci fermeremo finchÃ© non verranno ripristinate condizioni di dignitÃ per i lavoratori e unâ€™organizzazione sanitaria allâ€™altezza delle esigenze dei cittadini. Basta con i tagli ciechi: la sanitÃ pubblica abruzzese non puÃ² essere smantellata per coprire lâ€™incapacitÃ politica della Giunta MarsilioÂ».