"Think Family" a San Salvo, spazio di ascolto e sostegno per famiglie e scuole

Il progetto Think Family del Comune di San Salvo, predisposto dallâ€™Assessorato alle Politiche Sociali, sostiene la crescita serena di bambini e adolescenti, offrendo supporto e consulenza psicologica gratuita direttamente negli istituti scolastici.

"Attraverso lo sportello di ascolto, gestito da professionisti qualificati - si legge in una nota del Comune -, Ã¨ possibile affrontare temi delicati come dispersione scolastica, insuccesso, bullismo, dipendenze, ma anche fare prevenzione rispetto a situazioni di disagio e sofferenza.

Il Servizio Ã¨ tornato operativo con lo sportello di ascolto, coordinato dalla psicologa Alessandra Di Stefano, attivato allâ€™interno delle scuole.

Le attivitÃ del progetto Think Family includono: consulenze individuali per genitori, insegnanti e studenti, osservazione e interventi sul gruppo classe, incontri di supervisione e partecipazione a Ã©quipe scolastiche, laboratori e attivitÃ di prevenzione su salute ed educazione.

Destinatari: genitori e studenti di ogni ordine e grado a San Salvo.

ModalitÃ di accesso: tramite modulo di consenso disponibile in segreteria scolastica o contattando lâ€™Ufficio Politiche Sociali (Tel. 0873/340231-241-229).

Servizio completamente gratuito.

Un aiuto concreto - si conclude nella nota - per crescere insieme, ascoltare e prevenire".