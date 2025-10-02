Think Family: supporto psicologico gratuito per famiglie e scuole di San Salvo

Il Comune di San Salvo ha rilanciato il progetto Think Family, unâ€™iniziativa pensata per sostenere bambini, adolescenti, genitori e insegnanti, con lâ€™obiettivo di promuovere il benessere psicologico e prevenire situazioni di disagio.

Attraverso questo servizio, completamente gratuito, le famiglie possono ricevere supporto e consulenza psicologica direttamente nelle scuole cittadine. Lo sportello di ascolto Ã¨ coordinato dalla psicologa Stefania Scarselli, professionista qualificata con esperienza nella gestione di problematiche giovanili e familiari.

Il progetto si rivolge a tutti gli studenti di ogni ordine e grado, nonchÃ© ai genitori e agli insegnanti interessati a partecipare. Think Family offre un punto di riferimento concreto per affrontare temi delicati come bullismo, cyberbullismo, insuccesso scolastico, dispersione, dipendenze e altre forme di disagio.

Oltre alle consulenze individuali, il servizio prevede interventi di osservazione e sostegno sul gruppo classe, incontri di supervisione e partecipazione a Ã©quipe scolastiche. Laboratori specifici vengono organizzati per educare alla prevenzione, alla gestione dei conflitti e alla promozione di comportamenti responsabili e inclusivi.

Lâ€™Assessorato alle Politiche Sociali ha sottolineato come Think Family rappresenti unâ€™occasione concreta per rafforzare la collaborazione tra scuola e famiglia, creando una rete di sostegno capace di intercettare i segnali di fragilitÃ e intervenire tempestivamente.

Il progetto, attivo giÃ da alcuni anni, Ã¨ stato ulteriormente potenziato questâ€™anno per rispondere alle esigenze crescenti delle famiglie, soprattutto in un contesto dove il benessere emotivo dei giovani Ã¨ diventato una prioritÃ educativa e sociale.

Le modalitÃ di accesso al servizio sono semplici: genitori e studenti possono compilare un modulo di consenso disponibile presso la segreteria scolastica o contattare direttamente lâ€™Ufficio Politiche Sociali. Tutte le attivitÃ sono completamente gratuite, garantendo a tutti la possibilitÃ di partecipare senza alcun ostacolo economico.

Think Family rappresenta un passo importante nella promozione di una comunitÃ inclusiva, consapevole e attenta ai bisogni dei piÃ¹ giovani. La sinergia tra professionisti, scuole e famiglie permette di creare un percorso di crescita serena e sicura per ogni studente, valorizzando la prevenzione come strumento efficace contro bullismo e disagio sociale.

Servizio di Ercole d'Ercole