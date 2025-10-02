Il Pattinaggio Artistico accende l'Arena del Mare: successo per il Roller Day a San Salvo Marina.

Domenica 21 settembre 2025, l'Arena del Mare sul Lungomare Cristoforo Colombo di San Salvo Marina si Ã¨ trasformata in una festosa pista a cielo aperto per l'atteso Roller Day. L'evento, promosso a livello nazionale dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) e organizzato sul territorio dallâ€™Asd Primavera Skating Academy, ha registrato una calorosa partecipazione, coinvolgendo atleti, famiglie, e numerosi passanti.

Grazie anche al Patrocinio del Comune di San Salvo, la manifestazione ha pienamente raggiunto l'obiettivo di promuovere il pattinaggio artistico a rotelle, uno sport che unisce tecnica, eleganza e grande dinamismo.

Il momento clou della giornata Ã¨ stato rappresentato dalla spettacolare dimostrazione degli atleti della Primavera Skating Academy, che hanno dato prova delle loro abilitÃ con salti, trottole e coreografie coinvolgenti. A seguire, Ã¨ stata la volta della pattinata libera e delle prove gratuite dedicate ai bambini e ai neofiti, un'occasione unica per avvicinare i piÃ¹ giovani a questa disciplina con il supporto di istruttori Federali qualificati nelle quali citiamo Daniele Primavera e Patrizia Adolfi Nunziato.

L'entusiasmo della giornata Ã¨ stato sottolineato da Emanuele Primavera, delegato territoriale Vasto/San Salvo e referente dell'evento per l'Asd Primavera Skating Academy:

"Siamo entusiasti della risposta del pubblico. Vedere l'Arena del Mare animata da cosÃ¬ tante persone, dai nostri atleti che si esibiscono con passione ai tanti bambini che provano i pattini per la prima volta, Ã¨ la migliore conferma che il pattinaggio artistico a San Salvo Ã¨ vivo e in crescita".

Il Roller Day si conferma cosÃ¬ un'importante vetrina per lo sport e un momento di aggregazione e divertimento per tutta la comunitÃ di San Salvo Marina.