Prime Air sceglie San Salvo per la prima sperimentazione europea dei droni per le consegne

San Salvo diventa il simbolo di unâ€™Italia che guarda al futuro, un territorio in cui lâ€™innovazione si traduce in progetti concreti capaci di coniugare tecnologia, sostenibilitÃ e sviluppo economico.

Nel cuore della zona industriale e produttiva sansalvese si stanno definendo le strategie operative per la prima sperimentazione europea delle consegne con drone, promossa da Prime Air, la divisione di Amazon dedicata al trasporto aereo di piccoli pacchi.

La scelta di avviare proprio in Abruzzo questa iniziativa rappresenta un riconoscimento per lâ€™intero territorio e per la capacitÃ di creare un ecosistema favorevole allâ€™innovazione, grazie alla sinergia tra istituzioni locali, Regione, Enac e mondo produttivo.

Lâ€™obiettivo Ã¨ costruire un modello di logistica avanzata che permetta di ridurre i tempi di consegna e le emissioni, sfruttando la terza dimensione del trasporto, quella aerea. Il progetto prevede una rete di collegamenti dedicati, sistemi di controllo intelligente e piattaforme operative integrate, con particolare attenzione alla sicurezza, alla sostenibilitÃ e alla compatibilitÃ con le aree urbane e industriali.

San Salvo si propone cosÃ¬ come cittÃ laboratorio per lo sviluppo di nuove tecnologie applicate alla mobilitÃ aerea e alla logistica intelligente, aprendo la strada a nuove opportunitÃ economiche, occupazionali e di ricerca.

Lâ€™iniziativa si inserisce in una visione piÃ¹ ampia di mobilitÃ sostenibile e interconnessa, che mira a valorizzare i territori e migliorare la qualitÃ dei servizi ai cittadini, confermando ancora una volta il ruolo strategico dellâ€™Abruzzo e, in particolare, di San Salvo come crocevia dellâ€™innovazione del Mezzogiorno.

Servizio di Ercole d'Ercole