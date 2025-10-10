Torna a Vasto Marina 'InSabbiaMenti': cento piccoli alunni a lezione in riva al mare

Ãˆ tornato il progetto InSabbiaMenti â€“ Scuola e Mare, lâ€™iniziativa avviata nel 2020 dal Consorzio Vivere Vasto Marina e dal Comune di Vasto, con lâ€™obiettivo di valorizzare il mare e gli spazi naturali come luoghi di apprendimento e socialitÃ .

Circa 100 alunni dellâ€™Istituto Comprensivo â€˜Rossettiâ€™ (Scuola dellâ€™Infanzia â€˜Santa Luciaâ€™ e Scuola Primaria â€˜Martellaâ€™) hanno preso parte alla giornata, ospitata presso i lidi Da MimÃ¬ e Romagnoli. Le attivitÃ hanno proposto unâ€™esperienza educativa allâ€™aperto, tra didattica e creativitÃ , con la spiaggia trasformata in una vera e propria aula a cielo aperto.

La mattinata Ã¨ stata arricchita da momenti particolarmente significativi: lâ€™arrivo a sorpresa di una barca della piccola pesca, capitanata da Giuseppe Laccetti, i cui pescatori hanno illustrato ai bambini le tecniche tradizionali del mestiere, e lâ€™approfondimento gastronomico a cura di Domenico Molino (Ristorante Lido Da MimÃ¬) e di Alessio Orlando, chef del Ristorante Mamitas, che hanno raccontato e spiegato ai piccoli studenti la storia e gli ingredienti del Brodetto alla Vastese, piatto simbolo della tradizione marinara locale.

Particolarmente emozionante anche la partecipazione dei nonni dei bambini della scuola dellâ€™infanzia, che hanno accompagnato i nipoti vivendo insieme a loro questa speciale giornata di condivisione.

Allâ€™iniziativa hanno preso parte il presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina Piergiorgio Molino, lâ€™assessore alle Politiche scolastiche Paola Cianci e la dirigente scolastica Cristina Eusebi.

Il progetto InSabbiaMenti, che oggi ha vissuto una nuova tappa significativa, proseguirÃ nei prossimi mesi con il coinvolgimento di altre scuole del territorio.