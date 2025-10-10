Cocaina, soldi e auto ma povero per il fisco: sequestrati beni per oltre 60 mila euro

Proseguono le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, che lo scorso 27 settembre hanno consentito alle Fiamme Gialle di Sulmona, dirette dal Cap. Cecilia Tangredi, di trarre in arresto un uomo che nascondeva in una cantina, apparentemente abbandonata, oltre 540 grammi di cocaina, 198 grammi di hashish e oltre 235 mila euro di denaro contante diviso in numerose mazzette di piccolo taglio.

Le indagini condotte dai Finanzieri non si sono limitate al solo aspetto della detenzione dellâ€™ingente quantitativo di droga.

Il denaro contante rinvenuto Ã¨ stato solo la fonte di innesco di unâ€™attivitÃ capillare che ha permesso di ricostruire, nel dettaglio, ogni singola movimentazione finanziaria e di valutare ogni accrescimento patrimoniale in capo al nucleo familiare dellâ€™indagato.

Nulla Ã¨ stato trascurato dagli investigatori, dalle bollette delle utenze domestiche, agli abbonamenti mensili pagati per i posteggi presso il parcheggio comunale di Santa Chiara, dallâ€™acquisto di immobili, al pagamento dei bolli auto.

La ricostruzione ha interessato le ultime cinque annualitÃ e ha consentito di evidenziare una profonda sproporzione tra i redditi legittimi, noti al Fisco e derivanti dalle dichiarazioni fiscali, e il valore di acquisto dei beni immobili e mobili registrati in possesso o nella disponibilitÃ del soggetto.

Lâ€™indagato, anche al fine di tutelare e garantire al proprio nucleo familiare i benefici erogati dallâ€™INPS, aveva intestato a terze persone i beni che quotidianamente utilizzava.

Le indagini economiche e finanziarie hanno interessato anche gli intestatari fittizi delle auto, utilizzate in realtÃ dal nucleo familiare dellâ€™indagato, facendo emergere una incapacitÃ economica, in capo a questi ultimi, per sostenere le spese necessarie allâ€™acquisto e al mantenimento delle stesse auto.

Nella giornata di ieri, in esecuzione di specifici provvedimenti disposti dellâ€™AutoritÃ Giudiziaria, sono state sequestrate per sproporzione quattro autovetture nella disponibilitÃ del nucleo familiare dellâ€™indagato.

Le auto, tutte recentemente immatricolate, ad eccezione di una dâ€™epoca, sono state acquistate a partire dallâ€™anno 2021 fino allâ€™ultimo acquisto risalente a giugno 2025. Si tratta di auto di fascia medio alta il cui valore in sequestro Ã¨ stimato in oltre 60 mila euro che si aggiungono al denaro contante, pari a 235.920,00 giÃ sequestrato in data 27 settembre.

SarÃ onere dellâ€™indagato fornire agli inquirenti tutti gli atti e i documenti giustificativi in grado di comprovare la legittima provenienza di quanto sequestrato. Lâ€™udienza di convalida del provvedimento si svolgerÃ tra poche ore.