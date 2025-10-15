Addio a Umberto Marinelli

Profondo cordoglio per la morte, all'etÃ di 84 anni, di Umberto Marinelli, stimato imprenditore sansalvese, titolare dell'azienda del settore edile e della pavimentazione strade, con piÃ¹ di 50 anni storia (fondata nel 1967), che nel corso del tempo si Ã¨ ritagliata uno spazio di primo piano nella realtÃ imprenditoriale del territorio e della regione.
Ne piangono la dipartita i piÃ¹ stretti congiunti, l'adorata moglie Maria, i figli Angela, Giuseppe e Annarita, il genero Marcello, la nuova Paola, i nipoti Nicola, Andrea, Alessandra e Umberto, i fratelli, le sorelle, i cognati ed i parenti tutti.
I funerali di Umberto Marinelli saranno celebrati venerdÃ¬ 17 ottobre, alle ore 10,30, nella Chiesa di San Giuseppe a San Salvo dove la salma giungerÃ muovendo anticipatamente dall'abitazione di via Leone Magno, 5.
Alla famiglia le sentite condoglianze della nostra redazione.