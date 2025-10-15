Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Addio a Umberto Marinelli

redazione
AttualitÃ 
Condividi su:

Profondo cordoglio per la morte, all'etÃ  di 84 anni, di Umberto Marinelli, stimato imprenditore sansalvese, titolare dell'azienda del settore edile e della pavimentazione strade, con piÃ¹ di 50 anni storia (fondata nel 1967), che nel corso del tempo si Ã¨ ritagliata uno spazio di primo piano nella realtÃ  imprenditoriale del territorio e della regione.

Ne piangono la dipartita i piÃ¹ stretti congiunti, l'adorata moglie Maria, i figli Angela, Giuseppe e Annarita, il genero Marcello, la nuova Paola, i nipoti Nicola, Andrea, Alessandra e Umberto, i fratelli, le sorelle, i cognati ed i parenti tutti.

I funerali di Umberto Marinelli saranno celebrati venerdÃ¬ 17 ottobre, alle ore 10,30, nella Chiesa di San Giuseppe a San Salvo dove la salma giungerÃ  muovendo anticipatamente dall'abitazione di via Leone Magno, 5.

Alla famiglia le sentite condoglianze della nostra redazione.

Condividi su:

Seguici su Facebook