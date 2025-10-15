San Salvo a mani vuote, la Santegidiese vince 1-0

San Salvo a mani vuote nel turno infrasettimanale valido per l'8^ giornata di andata nel Campionato abruzzese di Eccellenza.
Termina 1-0 la partita giocata in trasferta contro la quotata Santegidiese, squadra che, dopo un inizio non proprio brillante, sembra aver innestato la marcia giusta considerando anche il precedente successo esterno contro la capolista Bacigalupo Vasto Marina.
E' un gol di Del Cason, di testa, realizzato al 35' del primo tempo ad incanalare la gara sui binari giusti per i vibratiani.
Ci hanno provato i biancazzurri di mister Walter Piccioni a raddrizzare il risultato ma ha inciso in negativo anche l'espulsione di Preta (doppia ammonizione) a inizio ripresa.
Il San Salvo resta cosÃ¬ a quota 13 punti in classifica, ora in quinta posizione, scavalcato proprio dalla Santegidiese, e adesso affiancato dal Lanciano FC oltre che dalla Virtus Cupello, battuta in casa dal Sambuceto.
Cardinale e compagni, nel prossimo turno di domenica 19 ottobre, affronteranno al Vito Tomeo il Penne.