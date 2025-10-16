Stazione di Vasto-San Salvo, tra cantieri e pochi parcheggi: disagi per i pendolari

Nonostante la recente inaugurazione della stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo, molti utenti che la frequentano quotidianamente per motivi di lavoro, studio o spostamenti vari segnalano una cronica carenza di posti auto.

Una parte dellâ€™area adiacente, destinata in futuro ad ampliare la disponibilitÃ di parcheggi, risulta tuttora occupata dal cantiere, ma i pendolari sottolineano che, anche una volta completata, la capienza sarÃ comunque insufficiente rispetto al numero effettivo di viaggiatori.

Una struttura moderna e funzionale sotto molti aspetti, ma che sin dalla fase di progettazione e realizzazione sembra aver trascurato la pianificazione degli spazi e le reali esigenze dellâ€™utenza, mostrando una grave mancanza di visione da parte dei progettisti e dei responsabili dellâ€™opera.

Câ€™Ã¨ chi propone, come soluzione parziale, un potenziamento del trasporto pubblico locale, con collegamenti piÃ¹ frequenti e meglio sincronizzati con gli orari dei treni, in modo da ridurre la dipendenza dallâ€™auto privata. Tuttavia, anche in questo campo le carenze sono evidenti: corse ridotte, orari poco funzionali e assenza di un servizio integrato rendono difficoltosa qualsiasi alternativa concreta.

A complicare la situazione, il grande cantiere ancora attivo in alcune aree della stazione, che continua a creare disagi, rumori e percorsi provvisori, oltre alle ricorrenti segnalazioni di infiltrazioni dâ€™acqua durante le giornate di pioggia.

Un quadro che lascia lâ€™amaro in bocca a molti cittadini, convinti che Rete Ferroviaria Italiana (RFI), nonostante i consistenti fondi pubblici investiti, non sia riuscita a consegnare unâ€™infrastruttura realmente efficiente e completa.

Unâ€™opera costata milioni di euro ma che, a pochi mesi dallâ€™apertura, continua a generare lamentele, disagi e interventi correttivi: lâ€™ennesima dimostrazione di come, in Italia, si riesca spesso a spendere tanto senza garantire qualitÃ , funzionalitÃ e rispetto per i cittadini.

Servizio di Ercole d'Ercole