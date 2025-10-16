Partecipa a IlTrigno.net

Piano di riconversione industriale: Magnacca avvia il confronto con sindacati e imprese

AttualitÃ 
Lâ€™assessorato alle AttivitÃ  Produttive ha illustrato ai sindacati e alle rappresentanze datoriali il nuovo piano di riconversione e riqualificazione del piano industriale, con lâ€™obiettivo di garantire sicurezza, competitivitÃ  e sviluppo sostenibile delle imprese locali.

Lâ€™assessore Tiziana Magnacca ha evidenziato con chiarezza lâ€™importanza di un dialogo costruttivo e di un confronto continuativo tra istituzioni, sindacati e aziende, finalizzato a definire una proposta condivisa destinata a sfociare in un accordo concreto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il piano prevede unâ€™attenzione particolare al settore automotive, attualmente tra i comparti maggiormente in difficoltÃ , e introduce la possibilitÃ  di riconoscere le aree funzionali anche se non immediatamente adiacenti, cosÃ¬ da favorire una gestione efficiente delle attivitÃ  produttive e la tutela dei lavoratori.

Lâ€™obiettivo dichiarato Ã¨ duplice: mettere in sicurezza chi lavora allâ€™interno degli stabilimenti e garantire una maggiore competitivitÃ  alle imprese, favorendo investimenti, innovazione e sviluppo di nuove professionalitÃ .

Il percorso delineato dallâ€™assessorato punta a creare condizioni solide e sostenibili per le imprese abruzzesi, promuovendo una gestione coordinata delle risorse e delle infrastrutture a supporto del rilancio industriale e dellâ€™occupazione.

Servizio di Ercole d'Ercole

