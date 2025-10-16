Donazione dall’Associazione Teatrale “Amici del Sorriso”

L’Associazione Teatrale “Amici del Sorriso” APS ha donato al Comune di San Salvo un contributo di 1.200 euro in buoni spesa, destinati ai cittadini e alle famiglie in maggiore difficoltà economica.
La somma, raccolta grazie all’impegno e alle iniziative dell’associazione, sarà gestita dall’Ufficio Politiche Sociali del Comune, che provvederà a distribuirla secondo i criteri di necessità già stabiliti dal Segretariato Sociale, garantendo un aiuto concreto e immediato ai più bisognosi del nostro territorio.
Un gesto di grande solidarietà e attenzione verso la comunità, che conferma il valore del volontariato e della collaborazione tra associazioni e istituzioni.
Il Sindaco Emanuela De Nicolis ha espresso profonda gratitudine: "Ringrazio di cuore l’Associazione Amici del Sorriso per questo gesto generoso. È un segno tangibile di quanto la nostra comunità sappia essere unita e solidale sempre".
L’Assessore alle Politiche Sociali Gianmarco Travaglini ha aggiunto: "Questi buoni spesa rappresentano un aiuto concreto per molte famiglie. Grazie all’associazione per la sensibilità e per il costante impegno a favore dei cittadini più fragili.”
Un grazie alla Associazione Teatrale "Amici del Sorriso": Angelo Di Bartolomeo, Carmen Di Vito, Felice Tomeo, Francesca Ciccotosto, Iva Kalziqi, Lara Franceschini, Mario Torricella, Nicola Civitarese e Roberto Lamelza.