Donazione dall’Associazione Teatrale “Amici del Sorriso”

L’Associazione Teatrale “Amici del Sorriso” APS ha donato al Comune di San Salvo un contributo di 1.200 euro in buoni spesa, destinati ai cittadini e alle famiglie in maggiore difficoltà economica.

La somma, raccolta grazie all’impegno e alle iniziative dell’associazione, sarà gestita dall’Ufficio Politiche Sociali del Comune, che provvederà a distribuirla secondo i criteri di necessità già stabiliti dal Segretariato Sociale, garantendo un aiuto concreto e immediato ai più bisognosi del nostro territorio.