'Breakfast Club', la giovane vastese Martina Cappa tra i partecipanti al nuovo video

C'è la giovane vastese Martina Cappa tra i partecipanti all'ultimo spot video dei Breakfast Club.

È stata selezionata tra 15 ragazzi in tutta Italia.

Protagonisti della ‘storia’ sono i giovanissimi TikToker che stanno impazzando sulla piattaforma più amata dalla Gen Z e Gen Alpha. Un grande seguito, per loro, su Tik Tok e anche grazie al libro The Breakfast Club. Il diario segreto.

Il Breakfast Club è composto da Giulia Bizzarri, Fabio Ferrucci, Viola Silvi e Cristiano Borsi, nati tra il 2007 e il 2009, che condividono la passione per i social.

Il video in questione con la partecipazione di Martina Cappa (clicca qui per lo short su Youtube) anticipa l'uscita di un nuovo libro intitolato “The Breakfast Club. Niente è come sembra”, in libreria dal prossimo 18 novembre ma già disponibile in preorder sugli store digitali Amazon e Mondadori.

La produzione, per la realizzazione esterna delle immagini, ha scelto l'Abruzzo per la‘location’. Nello specifico l'area della Chiesa e Complesso monumentale di San Felice, a Torino di Sangro.