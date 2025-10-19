Carabinieri recuperano mini car e moto d'acqua rubati in una concessionaria a Vasto

Alle prime luci dell’alba di ieri mattina, 18 ottobre, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli, con il successivo supporto della pattuglia della Stazione di Guglionesi, ha intercettato e di fatto bloccato sulla Statale 709-Tangenziale di Termoli un carroattrezzi che poco prima, in una concessionaria di Vasto, aveva messo a segno il furto di una mini car e di una moto d'acqua.

I militari, coordinati rapidamente nelle ricerche dagli operatori delle centrali operative dei Comandi Compagnia Carabinieri di Vasto e Termoli sono riusciti a mettersi sulle tracce dei banditi che, oltre al carroattrezzi, avevano una seconda vettura di appoggio, riuscendo ad “agganciarli” sulla Tangenziale di Termoli.

La manovra dell'equipaggio ha di fatto costretto il malfattore alla guida del carroattrezzi a fermarsi, lasciando il mezzo di traverso sulla carreggiata. Lo stesso, assieme ai complici è poi fuggito a bordo del secondo veicolo e sono tuttora ricercati.

Le indagini sono condotte congiuntamente dai Carabinieri di Vasto e Termoli.

Ingente il valore dei mezzi recuperati, compreso il carroattrezzi, risultato anch’esso rubato.