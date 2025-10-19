Partecipa a IlTrigno.net

Vittoria a Ortona, due su due per gli Amici del Basket San Salvo

Netta affermazione con il punteggio di 93-45 nella seconda giornata di campionato

redazione
Sport
Netto il successo esterno degli Amici del Basket San Salvo, nella seconda giornata del Campionato di Divisione Regionale 1 maschile.

La squadra di Saverio Celenza si Ã¨ imposta con il punteggio di 93-45 contro lâ€™Intrepida Ortona, bissando il successo della partita di esordio disputata tra le mura amiche della Palestra di via Verdi contro il Giulianova Happy Drake,

Inizio di stagione migliore non poteva esserci, con la conquista di 4 punti in 2 partite giocate, ed Ã¨ grande la soddisfazione dello stesso Celenza, di tutti i giocatori e della vice presidente Anna Celenza.

Nel prossimo turno gli Amici del Basket affronteranno in casa il Nereto Basket Academy, partita in programma sabato 25 ottobre a San Salvo.

Intrepida Ortona-Amici del Basket San Salvo 45-93 (15-26, 22-54, 31-69)

Intrepida Ortona: Aceto 9, Dâ€™Isidoro, Gatto, Festa G. 5, Palermo 6, Proietto, Urbano 8, Quaranta 5, Colaluce 5, Di Loreto 3, Festa F. 4. All. Cieri

Amici del Basket San Salvo: Peluso 26, La Verghetta 6, Celocia 7, Della Penna, Tana 9, Di Fabio 10, Di Casoli 8, Tondo 6, Potalivo 2, Aquilano 3, Piccirilli 2, Di Tizio 14. All. Celenza

