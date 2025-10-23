San Salvo, il PRG divide la politica: quattro consiglieri contro la delibera sul commissario ad acta

Ancora il Piano Regolatore Generale al centro del confronto politico a San Salvo. Il consigliere Alfonso Di Toro, già esponente della maggioranza, ha ricostruito le tappe dei vari consigli comunali in cui la questione del PRG è stata affrontata, ricordando come lo stesso piano fosse stato definito “pieno di criticità” dalla maggioranza nel maggio 2023.

Di Toro sottolinea che da allora il tema è stato accantonato, per poi riemergere con la delibera del 29 settembre 2025, con la quale il consiglio comunale ha deliberato la nomina di un commissario ad acta. Una decisione che, secondo lui, ha “spodestato il diritto di rappresentanza dei consiglieri” e limitato il confronto politico su un documento urbanistico fondamentale per il futuro della città.

Sulla stessa linea anche il consigliere Nicola Argirò, che parla di una manovra dettata dalla paura della maggioranza di affrontare il voto sul PRG in aula.

Con loro anche Giancarlo Lippis e Fabio Travaglini: i quattro consiglieri – Di Toro, Lippis, Argirò e Travaglini – chiedono ufficialmente l’annullamento della delibera per la nomina del commissario ad acta, ritenendola un atto lesivo delle prerogative consiliari. In caso contrario, annunciano di essere pronti a impugnarla nelle sedi che riterranno più opportune.

Servizio di Ercole d'Ercole