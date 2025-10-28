San Salvo - Via Madonna delle Grazie: lavori in corso per una nuova viabilitÃ  urbana

A San Salvo Ã¨ in corso un importante intervento di manutenzione straordinaria su via Madonna delle Grazie, una delle arterie viarie piÃ¹ strategiche della cittÃ . Il progetto, promosso dallâ€™amministrazione comunale, prevede il rifacimento completo dei marciapiedi, il rinnovo del manto stradale, la riorganizzazione dei parcheggi e la realizzazione ex novo di una pista ciclabile. Unâ€™opera che si inserisce nel piÃ¹ ampio piano di ammodernamento urbano avviato negli ultimi mesi.

Lâ€™intervento ha lâ€™obiettivo di migliorare la sicurezza, la funzionalitÃ e il decoro dellâ€™intera area, garantendo una viabilitÃ piÃ¹ fluida e accessibile. Via Madonna delle Grazie Ã¨ infatti un asse di collegamento fondamentale per residenti, pendolari e mezzi di servizio, e la sua riqualificazione rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilitÃ moderna.

Tra le novitÃ piÃ¹ rilevanti, la pista ciclabile rappresenta un passo avanti verso una mobilitÃ sostenibile. Pensata per favorire lâ€™uso di mezzi ecologici e ridurre la pressione del traffico veicolare, offrirÃ un percorso sicuro per ciclisti e utenti vulnerabili, contribuendo a promuovere stili di vita piÃ¹ attivi e rispettosi dellâ€™ambiente.

Il rifacimento dei marciapiedi e dei parcheggi, inoltre, migliorerÃ lâ€™accessibilitÃ pedonale e la fruibilitÃ degli spazi pubblici, con soluzioni tecniche orientate alla durabilitÃ e allâ€™inclusivitÃ . Lâ€™intervento Ã¨ stato progettato tenendo conto delle esigenze dei residenti e delle attivitÃ commerciali presenti lungo il tratto interessato.

Servizio di Ercole d'Ercole