Casa Lavoro di Vasto: sequestrati droga, coltello e punteruolo, due agenti aggrediti

Un punteruolo, un coltello rudimentale e 270 grammi di hashish. Ãˆ quanto sequestrato allâ€™interno della Casa Lavoro di Vasto. Durante le perquisizioni due agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti da alcuni internati. Unâ€™aggressione che non ha avuto particolari conseguenze gravi, gli agenti sono stati soccorsi e sono state riscontrate solo piccole contusioni. In sei mesi Ã¨ la quarta aggressione nellâ€™istituto vastese ad agenti della polizia penitenziaria da parte di internati.

Il sequestro Ã¨ stato realizzato al termine di unâ€™operazione di perquisizione straordinaria comandata dal Dirigente di Polizia Penitenziaria Sandro Sabatini e portata a termine da 7 baschi blu.

La perquisizione Ã¨ avvenuta nella sezione al primo Piano internati della Casa Lavoro. Â«Ãˆ stata il frutto di tecniche maturate in anni di esperienza e, cosa assai importante, senza l'utilizzo di cani antidrogaÂ» riporta Mauro Nardella, segretario nazionale del Coordinamento Nazionale di Polizia Penitenziaria â€“ Sindacato di Polizia Penitenziaria.

Â«Quando si coniuga acume e capacitÃ operativa come nel caso dell'operazione antidroga portata a termine ieri presso la Casa Lavoro si possono raggiungere obiettivi altrimenti riconducibili al limite dell'impossibileÂ» il commento del dirigente sindacale.

Â«Lâ€™abbandono a cui soggiacciono i reclusori e alle privazioni di risorse personali e materiali al quale sono stati assoggettati in anni di tagliÂ» Ã¨ la situazione descritta da Nardella. Una situazione che, evidenzia il dirigente del Sindacato di Polizia Penitenziaria Ã¨ comune a tutti gli istituti penali. Â«Non esistono carceri private di queste dinamiche e piÃ¹ passa il tempo e peggio sembra divenire il clima che si vive allâ€™interno delle stesse, bisognerÃ fare molto se non si vorrÃ parlare ancora di catafascioÂ» lâ€™amara riflessione di Nardella.

Â«Quello che Ã¨ successo al carcere di Vasto rappresenta solo la punta di un iceberg â€“ lâ€™analisi della situazione elaborata dal segretario nazionale del sindacato - Lâ€™innata capacitÃ dimostra dai bravissimi colleghi dellâ€™istituto abruzzese e da quelli di diversi altri istituti di pena italiani nel recuperare quantitativi di droga che mai si penserebbe potessero entrare cosÃ¬ facilmente in un luogo chiuso qual Ã¨ il carcere, non puÃ² comunque colmare il vuoto lasciato da anni di immobilismo e destrutturazione del sistema penitenziarioÂ».

Sottrarre dalla detenzione negli istituti i detenuti tossicodipendenti, aumentare il personale della polizia penitenziaria, dotare ogni istituto di unitÃ cinofile propone il dirigente nazionale del Sindacato di Polizia Penitenziaria.