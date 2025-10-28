"Halloween da paura in biblioteca", Cupello festeggia con Hotel Transylvania

Il Comitato Biblioteca Comunale di Cupello invita grandi e piccini a un pomeriggio mostruosamente divertente.

L'evento si svolgerÃ giovedÃ¬ 30 ottobre, alle ore 17, presso la Biblioteca Comunale di Cupello in vista di Halloween.

La Biblioteca Comunale si trasforma in un luogo magico e un po' misterioso per la proiezione del film d'animazione Hotel Transylvania, una storia piena di risate e avventure incredibili.

Tutti i bambini sono invitati a partecipare in maschera: streghette, vampiri, fantasmi e piccoli mostriciattoli potranno vivere insieme un pomeriggio di festa, allegria e amicizia.

L'evento Ã¨ gratuito e aperto a tutti (fino ad esaurimento posti).