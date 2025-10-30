PRG, Di Rico e Marcello contro la delibera: “Nomina del commissario da annullare”

Al grido di allarme democratico lanciato durante la conferenza stampa indetta dal circolo avanti pertini, dal consigliere comunale di opposizione Nicola Argirò si unisce anche il professor Beniamino Di Rico, architetto locale, docente universitario e profondo conoscitore della materia urbanistica. A differenza di Argirò, Di Rico non propone una lettura politica della delibera approvata dalla sola maggioranza nel consiglio comunale del 29 settembre 2025, con la quale si è deciso di procedere alla nomina di un commissario ad acta per l’approvazione del Piano Regolatore Generale. Il suo è un intervento tecnico-giuridico, che solleva interrogativi di merito e di legittimità.



Secondo il professore, la delibera presenta un vizio procedurale rilevante: non chiarisce chi siano, tra i consiglieri comunali, i soggetti realmente incompatibili con il voto sul PRG. Nella composizione attuale del consiglio, tra maggioranza e opposizione, non è stato specificato né il numero né l’identità dei consiglieri che, per ragioni di incompatibilità, non potrebbero partecipare alla votazione. Un’omissione che, secondo Di Rico, rende la nomina del commissario non praticabile. “La maggioranza ha saltato un passaggio cruciale,” afferma, “e la delibera, così com’è, deve essere annullata. Se si prosegue su questa strada, ci sono i presupposti più che fondati per un ricorso al TAR.”



Al coro di critiche si aggiunge anche Tonino Marcello, costruttore e noto esponente del centrodestra cittadino, forzista sin dalla fondazione di Forza Italia nel 1994, ma da qualche anno passato – insieme a Nicola Argirò (anch’egli tesserato Forza Italia) – nelle fila dell’opposizione a questa maggioranza (di centrodestra, ndr). Marcello critica duramente la decisione di nominare un commissario.



La delibera resta al centro del dibattito politico e tecnico. Le posizioni espresse da Di Rico e Marcello si aggiungono alle valutazioni già emerse nel corso delle ultime settimane. Il confronto, dentro e fuori il consiglio comunale, prosegue.

Servizio di Ercole d'Ercole