Adotta una telecamera, Menna e Della Penna: «Rendiamo Vasto più sicura»

«Rinnoviamo il nostro invito ai cittadini e ai privati affinché aderiscano al progetto “Adotta una telecamera”, installando sistemi di videosorveglianza e mettendo le immagini a disposizione del Comune di Vasto.

Grazie alla collaborazione di tutti, potremo rendere la nostra città più sicura e costantemente monitorata, favorendo un controllo più efficace del territorio e supportando le attività delle forze dell’ordine. Per ulteriori informazioni e per aderire all’iniziativa, i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio Gestione Amministrativa della Polizia Locale, contattando i numeri 0873 309409 e 0873 309404», dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Polizia Locale Carlo Della Penna.