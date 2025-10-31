Il ricordo di Armando Tomeo: "Grazie per i tuoi anni dedicati a San Salvo"

Non solo la comunitÃ di San Salvo ha conosciuto Armando Tomeo. Prima di me Ã¨ stato stato sindaco di San Salvo. Siamo figli di due generazioni e tempi diversi. Diversi anche per visione e mentalitÃ politica, ma in comune abbiamo avuto la grande passione per San Salvo, un amore viscerale.

Il ruolo da sindaco che non puÃ² non cambiarti la vita, personale e pubblica, la prospettiva sul mondo ed il senso di radicamento e di appartenenza.

Ecco: se câ€™Ã¨ una cosa che sicuramente ha contraddistinto Armando Ã¨ questo suo palpabile attaccamento alla maglietta della nostra cittÃ e della nostra comunitÃ . Fonte di tanti racconti sulla vita di una comunitÃ che si Ã¨ trasformata negli anni, immediatamente prima e durante la sua esperienza politica, da borgo a cittÃ , e mentre la Democrazia cristiana governava il Paese.

Intanto San Salvo andava strutturandosi con i suoi servizi ai cittadini, le sue industrie, la sua accoglienza ai tanti, come la mia famiglia, che lasciavano il proprio paesello tra le montagne e iniziavano il proprio progetto di vita qui a San Salvo, sulla costa.

Basti ricordare gli anni della realizzazione delle scuole, del lungomareâ€¦ a proposito, la leggenda ricorda come un giorno Armando, essendosi determinato a realizzare un tratto del nostro lungomare, si recÃ² in loco con i Carabinieri e con una ruspa ed iniziÃ², senza troppo formalismi burocratici, a far spianare il terreno senza paura e paviditÃ .

Cose oggi del tutto impossibili, ma ci raccontano di un uomo impostato piÃ¹ sullâ€™agire che sulle capziositÃ di una burocrazia difensiva a cui oggi assistiamo in molti meccanismi burocratici di talune pubbliche amministrazioni.

AvrÃ avuto dei difetti? AvrÃ sbagliato qualcosa? Non sono un giudice, nÃ© voglio esserlo, non mi interessa pronunciare sentenze nÃ© giudicare.

Eâ€™ stato un uomo, e come ogni essere umano, avrÃ avuto difetti e avrÃ compiuto errori, ma resta oggi una persona che ha costruito un pezzo di strada nella storia di una comunitÃ che non puÃ² dimenticare nessuno, se vuole essere pienamente consapevole e pronta per affrontare un futuro che Ã¨ giÃ presente ed Ã¨ foriero di profonde trasformazioni culturali, industriali, sociali ed economiche che possono essere disorientanti.

Allora occorre tenersi ben radicati nel nostro percorso comune e nella storia cui apparteniamo con lâ€™orgoglio di chi sa che ciascuno ha contribuito per la propria parte a fare di questa comunitÃ una cittÃ di riferimento per la nostra Regione e per tanti altri che per lavoro hanno lasciato la nostra amata Italia

Dunque, grazie Armando per il tuo impegno, per i tuoi anni dedicati a San Salvo e ai sansalvesi, per la tua passione per la politica e per la crescita di San Salvo.

Per chi verrÃ dopo di noi il ricordo di Armando Tomeo non sarÃ un nome nellâ€™elenco dei sindaci che si sono succeduti al governo della CittÃ , ma il nome di un sansalvese che con la politica ha contribuito a far crescere San Salvo cosÃ¬ comâ€™Ã¨.

A Dio.

Avv. Tiziana Magnacca

GiÃ sindaco di San Salvo, presidente del Consiglio comunale e assessore regionale alle AttivitÃ Produttive