Chieti: l’Arma dei Carabinieri festeggia il 100° compleanno del vice brigadiere Pasquale Gentile

Questa mattina, a Chieti, l’Arma dei Carabinieri ha festeggiato il 100° compleanno del Vice Brigadiere in quiescenza GENTILE Pasquale. A porgergli gli auguri presso la sua abitazione, a nome di tutti i Carabinieri, sono stati il Generale di Brigata Gianluca FEROCE, Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, il Comandante Provinciale di Chieti, Colonnello Cosimo Damiano DI CARO, il Comandante della Compagnia di Chieti, Maggiore Renato LANZOLLA ed il Comandante della Stazione di Chieti Principale Luogotenente Carica Speciale Michelangelo DONVITO.

Durante l’evento erano presenti anche la moglie Angela, i figli Nunziatina e Giuseppe, insieme a tutti i parenti che hanno celebrato lo speciale traguardo raggiunto da Pasquale, dopo una lunga carriera trascorsa nell’Arma. Infatti, dopo essersi arruolato il 5 febbraio 1948, ha prestato lodevole servizio presso numerosi Reparti, tra cui: il 1° Battaglione “Friuli Venezia Giulia”, la Stazione Carabinieri di San Valentino in Abruzzo Citeriore, la Compagnia Carabinieri di Chieti ed il Comando Legione “Abruzzo e Molise”.

Pasquale, visibilmente commosso, ha ringraziato tutti i presenti, manifestando gli altissimi valori che hanno contraddistinto la sua lunga carriera nell’Arma e che ancora oggi continuano a contraddistinguere ciascun Carabiniere.