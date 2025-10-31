Venerdì 31 ottobre - La Parola del Signore

Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. Ed ecco, davanti a lui vi era un uomo malato di idropisia. Rivolgendosi ai dottori della Legge e ai farisei, Gesù disse: «È lecito o no guarire di sabato?». Ma essi tacquero. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse loro: «Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato?». E non potevano rispondere nulla a queste parole. (Lc 14,1-6)

Il Signore vuole metterci in guardia dall’indifferenza e dal modo in cui, forse, tante volte coloro che si ritengono giusti, osservano attentamente per giudicare.

Nel racconto di oggi Gesù ci dà un esempio della carità, Lui ha fretta di guarire quest'uomo, e ciò lo spinge a farlo in giorno di sabato, anche se sa che ciò provocherà il giudizio dei farisei. Per questo Gesù, che conosce i loro pensieri, sa che avrebbero preferito la legge alla guarigione di un malato e cerca di farli ragionare attraverso l’esempio «Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato?».

Vuole dire anche a noi che la crescita nel discernimento non può scaturire da logiche astratte o dalla nostra presunzione ma dalla sequela di Gesù. Per questo delle persone che vengono formate, in una spiritualità rigida e meccanica, escludono, lungo il cammino, le indicazioni date dalla Parola di Dio.

Questo vuole suggerire, anche a me e te, di lasciar agire in noi lo Spirito per ammorbidirsi e sperimentare, nella propria vita, il bisogno di crescere con gradualità, nel buon senso della fede. Perché se non si vive questa maturazione “si fa i bravi” ma non si riesce ad aprire il cuore all’amore verso Dio e verso coloro che hanno bisogno. Le chiusure del cuore non fanno sentire come una benedizione la sua presenza ma, solo ‘i piccoli’ che si abbandonano tra le sue braccia, sperimentano il suo amore e la sua grazia.

Ed io nel momenti in cui devo scegliere, tra il bisogno del prossimo e la parola della legge, cosa scelgo? Quale libertà c'è in me? So accogliere le sue indicazioni e fare ciò che Lui mi suggerisce?

Signore, donami l'attenzione per accorgermi delle necessità di chi mi vive accanto e anche solo con una parola o un incoraggiamento infondere fiducia e sollievo. Amen