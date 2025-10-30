Partecipa a IlTrigno.net

Turisti a Vasto, nellâ€™estate 2025 quasi 268 mila presenze. Crescita del 22,98% rispetto alla precedente I dati, seppur ancora provvisori, sono positivi

Comunicati Stampa
Sono 267860 le presenze turistiche registrate a Vasto durante la stagione estiva 2025. A ciÃ² si aggiungono le migliaia di presenze non conteggiate nel territorio, nelle riserve, al parco Aqualand e sulla riviera. Numeri in crescita del 22,98% rispetto allâ€™estate dello scorso anno (217816). Buoni anche i dati relativi agli arrivi (nel 2025 46666, in crescita del 2,3% rispetto al 2024, quando il dato registrato Ã¨ stato pari a 45616). I dati, seppur da considerarsi provvisori, in quanto ancora soggetti a controlli e verifiche di congruitÃ , sono positivi.

Â«Questi numeri â€“ sottolineano il sindaco Francesco Menna e lâ€™assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta â€“ confermano lâ€™efficacia delle nostre politiche di promozione e valorizzazione del territorio: pensiamo al progetto di promozione con la Polonia denominato "Il Giubileo nella Costa dei Trabocchi" e all'investimento programmatorio su progetti di marketing territoriale come, ad esempio, il partenariato con l'universitÃ  di Deventer nei Paesi BassiÂ». 
 

Â«In questo senso â€“ per lâ€™assessore Della Gatta - Ã¨ molto positivo il dato in crescita su arrivi e presenze di turisti stranieri, comunitari e non. Abbiamo investito molto sulla qualitÃ  dellâ€™offerta culturale, sugli eventi (anche riuscite scommesse innovative come l'Indie Italia Love Festival), sulla promozione delle nostre eccellenze e Vasto si conferma una destinazione capace di attrarre turisti da tutta Italia e dallâ€™estero, grazie a un mix vincente di bellezze paesaggistiche, cultura e accoglienzaÂ».

