Menna: Â«La vergogna abruzzese. Dove sono Marsilio, MagnaccaÂ eÂ Prospero?Â»

La vicenda dei farmaci negati ai pazienti oncologici nella Asl di Chieti rappresenta una ferita profonda per la nostra comunitÃ . Ãˆ inaccettabile che persone giÃ  provate dalla malattia debbano subire ulteriori sofferenze a causa di carenze organizzative e gestionali. La sanitÃ  non puÃ² essere trattata come terreno di propaganda o di tagli ma come il primo diritto da tutelare con competenza e responsabilitÃ . Dove sono Marsilio, Magnacca e Prospero? Quanto sta accadendo Ã¨ il risultato di una gestione regionale miope, che ha indebolito i presidi territoriali e ridotto lâ€™efficienza dei servizi essenziali. Chiedo che si faccia immediata chiarezza e che vengano garantiti a tutti i pazienti i farmaci e le cure necessarie, senza ritardi e senza giustificazioni. La salute dei cittadini non puÃ² essere subordinata a logiche politiche o burocratiche: Ã¨ un dovere morale e istituzionale che chi governa la Regione deve assumersi fino in fondo.

Il Sindaco di Vasto Francesco Menna

